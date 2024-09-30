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Россия заняла седьмое место по стоимости загранпаспортов среди стран G20

1:52
Туризм

Россия оказалась на седьмом месте среди стран "Большой двадцатки" по доступности оформления загранпаспорта.

Россия заняла седьмое место по стоимости загранпаспортов среди стран G20
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По данным агентства "РИА Новости", в России стоимость загранпаспорта составляет 6000 рублей, что эквивалентно 65 долларам США. Средняя стоимость документа среди стран G20 — 98 долларов, и Россия выгодно выделяется среди множества стран с гораздо более высокими ценами.

На фоне других участников "Большой двадцатки", Россия входит в десятку стран с самыми доступными загранпаспортами. Лидером в этом списке является Китай, где оформление паспорта стоит всего 18 долларов. На втором месте идут Индия и Индонезия с одинаковой ценой в 23 доллара, а на третьем месте — ЮАР с ценой в 33 доллара. Аргентина занимает четвёртую строчку со стоимостью паспорта в 35 долларов, далее следуют Бразилия (47 долларов), Южная Корея (50 долларов), Саудовская Аравия (80 долларов) и Германия (83 доллара). Таким образом, Россия находится среди стран, где цена на загранпаспорт остаётся относительно низкой.

Во второй десятке стран G20 ситуация отличается: Франция предлагает паспорта за 107 долларов, Япония — за 115 долларов, Великобритания — за 118 долларов, а Канада — за 119 долларов. Италия и США поделили одну позицию с одинаковой стоимостью — 130 долларов. А самые дорогие паспорта "Большой двадцатки" оказались в Мексике, Турции и Австралии, где стоимость составляет соответственно 201, 202 и 274 доллара.

Уточнения

Больша́я двадца́тка — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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