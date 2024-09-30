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Эксперт объяснила, почему шампуни в отелях отличаются от магазинных

1:28
Туризм

Эксперт по путешествиям Джессика Сулима раскрыла для Thrillist секреты гостиничных косметических средств, которые, как оказалось, не всегда совпадают с теми, что можно найти на полках магазинов.

Эксперт объяснила, почему шампуни в отелях отличаются от магазинных
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Многие отели заключают соглашения с люксовыми брендами на создание миниатюрных версий их продуктов. Однако это не означает, что отельные образцы являются точными копиями популярных розничных товаров.

По словам Джессики, главное, что отели получают от сотрудничества с известными брендами — это престиж. Для самих брендов такое партнёрство — тоже выгодная сделка, которая способствует росту их узнаваемости среди клиентов. Однако гости часто заблуждаются, полагая, что используют ту же продукцию, что продаётся в магазинах.

На деле отели обычно заказывают у брендов особые рецептуры, которые лишь приблизительно соответствуют оригиналам, чтобы сократить затраты и соответствовать своим нуждам. В результате полученные товары могут заметно отличаться от тех, что продаются в розничной сети.

Эту идею также поддержал президент косметического бренда CO Bigelow Ян Гинзбург. По его словам, важнейшим аспектом при производстве таких продуктов является баланс затрат. В некоторых случаях ароматы или компоненты продукции могут быть изменены для снижения себестоимости.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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