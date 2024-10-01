На туристку завели уголовное дело из-за ювелирных изделий

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники аэропорта Шереметьево обнаружили у туристки незадекларированные ювелирные изделия и наручные часы на 8 миллионов рублей. Путешественница прилетела в Россию из Арабских Эмиратов. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной таможенной службы.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Инспекторы остановили россиянку на "зелёном" коридоре в ходе выборочного контроля. Они обнаружили украшения. По словам туристки, она живёт в ОАЭ, а изделия получила в подарок.

При этом путешественница призналась, что догадывалась о превышении разрешённой нормы стоимости украшений для перевозки и пыталась избежать уплаты таможенных платежей в размере 2,1 миллиона рублей. У пассажирки изъяли изделия, а также возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Турции таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста.

Уточнения

Аэропорт Шереме́тьево — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.

