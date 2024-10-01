Россиянам назвали лучшие места для отдыха в октябре. Среди них — остров Маргарита

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко назвал самые лучшие направления для отдыха в октябре. Об этом пишет Life.ru.

Фото: pixabay.com by borges, PDM

Тариел Гажиенко сообщил, что в центральных районах Турции возможны дожди. Поэтому лучше отправляться на курорты Средиземноморья.

"На средиземноморском побережье, в таких курортных городах, как Анталья, Сиде, Кемер, вплоть до середины октября сохраняется хорошая погода. Температура воды в это время года достигает +24-25 градусов Цельсия, воздуха — +27-28 градусов Цельсия", — отметил специалист.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на остров Маргарита, который расположен в Венесуэле. Температура там редко опускается ниже +30 градусов Цельсия в октябре, а вода в океане прогревается до +28-29 градусов Цельсия.

При этом отправиться в путешествие можно на Кубу. В стране проходит множество мероприятий в октябре. Более того, на Кубе в это время редко бывают дожди. Тариел Гажиенко также упомянул Арабские Эмираты и Египет в качестве возможных мест для отдыха. По его словам, температура в странах будет комфортной.

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