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Россиянка, побывавшая в США, назвала отличительную черту в общении с американцами и русскими

0:44
Туризм

Российская тревел-блогерша, путешествующая по миру, обнаружила интересное различие в общении с американцами и россиянами, сообщает "Лента".

Россиянка, побывавшая в США, назвала отличительную черту в общении с американцами и русскими
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она заметила, что соотечественники реагируют на ее истории о постоянных путешествиях с большим удивлением и восхищением, в то время как американцы относятся к такому образу жизни нейтрально.

По мнению блогерши, россияне воспринимают постоянные переезды и путешествия как что-то необычное и вдохновляющее, в то время как для американцев это норма, доступная как с финансовой точки зрения, так и в плане свободы передвижения.

Ранее блогерша уже делилась наблюдениями об отношении жителей Аляски к России.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Американец — в широком смысле — житель Америки, в узком — США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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