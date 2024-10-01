Путешественник из США приехал в Россию и описал увиденное фразой "санкции не работают"

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американский турист, побывавший в Москве, поделился впечатлениями о столице России на своем YouTube-канале, пишет "Рамблер".

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Его удивило наличие западных товаров и их аналогов в Москве, несмотря на санкции.

"Санкции не работают, по моему мнению. Если хочешь "Кока-колу" — есть "Добрый Кола", я не заметил разницу между ними", — такими фразами описал увиденное американец.

Он также отметил чистоту улиц, отсутствие бездомных и наркоманов, а также сравнительно небольшое количество мигрантов по сравнению с западными странами.

"Ребята, я был не только на Красной площади, я был почти везде в Москве. Нет бомжей и наркоманов на улицах, как в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе", — пояснил он. "Все говорили, что в Москве живёт много мигрантов. Но, честно, я этого не заметил. Да, конечно, есть мигранты, но по сравнению с западными странами — это ничто", — добавил он.

Туриста поразило развитие технологий в Москве, в частности, использование роботов-доставщиков еды и оплата телефоном в ресторанах.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

