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Названы места в России, где туристам покажут китов

1:31
Туризм

Эксперты назвали места для наблюдения за китами в России, сообщают "Известия".

Названы места в России, где туристам покажут китов
Фото: PxHere is licensed under CC0

Туры на китовую охоту стартуют в Териберке. Шансы увидеть китов летом выше, но осенние экскурсии тоже популярны. Экскурсии длятся несколько часов, можно увидеть косаток, котиков и других обитателей Баренцева моря. Среди других развлечений: баня, общение с хаски и северными оленями

Доступный вариант путешествия — Архангельская область. Можно посетить Соловецкие острова, национальный парк "Онежское Поморье". Глэмпинг на природе, знакомство с белухами. Туры к белухам проходят летом, осенью можно увидеть северное сияние. Среди других развлечений: рыбалка, ужины на свежем воздухе, знакомство с бытом поморов.

У берегов Камчатки встречаются горбатые киты, косатки, нерпы. Морские круизы длятся несколько дней, можно посетить вулканы и другие интересные места. Осенью и зимой шансы встретить китов невысоки, но есть. Командорские острова также подходят для наблюдения за китами.

В национальном парке "Берингия" увеличилась популяция горбатых китов. Экспедиция к китам может длиться больше 10 дней и требует подготовки. Наблюдение за китами также предлагают у острова Врангеля.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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