Эксперты назвали места для наблюдения за китами в России, сообщают "Известия".
Туры на китовую охоту стартуют в Териберке. Шансы увидеть китов летом выше, но осенние экскурсии тоже популярны. Экскурсии длятся несколько часов, можно увидеть косаток, котиков и других обитателей Баренцева моря. Среди других развлечений: баня, общение с хаски и северными оленями
Доступный вариант путешествия — Архангельская область. Можно посетить Соловецкие острова, национальный парк "Онежское Поморье". Глэмпинг на природе, знакомство с белухами. Туры к белухам проходят летом, осенью можно увидеть северное сияние. Среди других развлечений: рыбалка, ужины на свежем воздухе, знакомство с бытом поморов.
У берегов Камчатки встречаются горбатые киты, косатки, нерпы. Морские круизы длятся несколько дней, можно посетить вулканы и другие интересные места. Осенью и зимой шансы встретить китов невысоки, но есть. Командорские острова также подходят для наблюдения за китами.
В национальном парке "Берингия" увеличилась популяция горбатых китов. Экспедиция к китам может длиться больше 10 дней и требует подготовки. Наблюдение за китами также предлагают у острова Врангеля.
Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.