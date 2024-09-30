Китай введёт безвизовый режим для четырёх стран Евросоюза

По данным Государственного управления по делам миграции КНР, Китай вводит безвизовый режим для граждан Португалии, Греции, Кипра и Словении, сообщает Kazinform.

"В целях дальнейшего развития обменов Китай решил расширить круг безвизовых стран и ввести безвизовую политику для владельцев обычных паспортов из Португалии, Греции, Кипра и Словении, которым будет разрешен безвизовый въезд в Китай с 15 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года для ведения бизнеса, путешествий, посещения родственников и транзитного проезда через страну на срок не более 15 дней", — говорится в сообщении.