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Китай введёт безвизовый режим для четырёх стран Евросоюза

0:55
Туризм

По данным Государственного управления по делам миграции КНР, Китай вводит безвизовый режим для граждан Португалии, Греции, Кипра и Словении, сообщает Kazinform.

Китай введёт безвизовый режим для четырёх стран Евросоюза
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info

"В целях дальнейшего развития обменов Китай решил расширить круг безвизовых стран и ввести безвизовую политику для владельцев обычных паспортов из Португалии, Греции, Кипра и Словении, которым будет разрешен безвизовый въезд в Китай с 15 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года для ведения бизнеса, путешествий, посещения родственников и транзитного проезда через страну на срок не более 15 дней", — говорится в сообщении.

Это решение направлено на дальнейшее развитие международных обменов и привлечение большего числа туристов из Европы.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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