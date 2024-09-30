Китай введёт безвизовый режим для четырёх стран Евросоюза

По данным Государственного управления по делам миграции КНР, Китай вводит безвизовый режим для граждан Португалии, Греции, Кипра и Словении, сообщает Kazinform.
"В целях дальнейшего развития обменов Китай решил расширить круг безвизовых стран и ввести безвизовую политику для владельцев обычных паспортов из Португалии, Греции, Кипра и Словении, которым будет разрешен безвизовый въезд в Китай с 15 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года для ведения бизнеса, путешествий, посещения родственников и транзитного проезда через страну на срок не более 15 дней", — говорится в сообщении.
Это решение направлено на дальнейшее развитие международных обменов и привлечение большего числа туристов из Европы.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.