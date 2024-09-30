Бубен и кирка: названы вещи, которые туристы забывают в аэропортах

В пресс-службах воздушных гаваней рассказали Агентству городских новостей "Москва", какие вещи путешественники теряют в аэропортах.
За последние 5 месяцев в комнаты невостребованного багажа аэропорта Внуково поступило более 10 тысяч вещей. Среди них — слуховой аппарат, зубной протез, сушилка для белья, игрушка "Дед Мороз", пылесос, мультиварка, сковорода и гвозди.
В то же время в аэропорту Домодедово в период с 1 июня по 31 августа сотрудники нашли 12,6 тысячи забытых вещей. Бубен и кирка — самые необычные из них. Отмечается, что чаще всего путешественники теряют в аэропорте очки, ключи, брелоки, ремни, мелкую ручную кладь, телефоны и другую технику, а также детские вещи.
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Аэропорт Вну́ково — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области.
Аэропорт Домоде́дово — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ.
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