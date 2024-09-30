Бубен и кирка: названы вещи, которые туристы забывают в аэропортах

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В пресс-службах воздушных гаваней рассказали Агентству городских новостей "Москва", какие вещи путешественники теряют в аэропортах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

За последние 5 месяцев в комнаты невостребованного багажа аэропорта Внуково поступило более 10 тысяч вещей. Среди них — слуховой аппарат, зубной протез, сушилка для белья, игрушка "Дед Мороз", пылесос, мультиварка, сковорода и гвозди.

В то же время в аэропорту Домодедово в период с 1 июня по 31 августа сотрудники нашли 12,6 тысячи забытых вещей. Бубен и кирка — самые необычные из них. Отмечается, что чаще всего путешественники теряют в аэропорте очки, ключи, брелоки, ремни, мелкую ручную кладь, телефоны и другую технику, а также детские вещи.

Ранее Pravda.Ru писала, почему 79% туристов нравится отправляться на отдых в межсезонье.

Уточнения

Аэропорт Вну́ково — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области.



Аэропорт Домоде́дово — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ.

