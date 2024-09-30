Россия заняла седьмое место по дешевизне изготовления загранпаспорта

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия заняла седьмое место по бюджетности пошлины на загранпаспорт среди стран "Большой двадцатки". Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Рейтинг составили на основе величины госпошлины, которую необходимо уплатить туристу за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет. В нашей стране она составляет 6 тысяч рублей, а для детей до 14 лет документ стоит в 2 раза меньше.

Уточняется, что дешевле всего изготовление загранпаспорта обойдётся жителям Китая. Они должны уплатить примерно 1,6 тысячи рублей. Второе место заняла Индия (около 2,1 тысячи рублей), а третье — ЮАР (около 3 тысяч рублей).

Ранее Pravda.Ru писала, как избежать неприятностей из-за загранпаспорта.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



Больша́я двадца́тка — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

