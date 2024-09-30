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Тревел-блогерша рассказала о вредных привычках и других особенностях жизни французских женщин

2:02
Туризм

Тревел-блогерша из России посетила Францию и поделилась своими наблюдениями о французских женщинах, заметив, что некоторые их привычки сильно отличаются от того, что принято в России. В своём блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" она написала о повседневных привычках француженок, которые бы удивили русских женщин.

Тревел-блогерша рассказала о вредных привычках и других особенностях жизни французских женщин
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, CC BY-SA 4.0

Первая особенность, которая привлекла её внимание — это любовь французских женщин к велосипедам в любую погоду. Блогерша отметила, что француженки выбирают этот вид транспорта, поскольку он дешёвый, экологичный и полезный для здоровья. Однако она с трудом может представить себе россиянку, едущую на велосипеде под дождём или по грязи, особенно если нужно добраться до работы в приличном виде.

Другая особенность француженок, которая удивила путешественницу, — это их отношение к вредным привычкам. По её словам, в Париже в любое время суток можно встретить женщин, которые спокойно курят и пьют вино на улице. Автор искренне рада, что в России такие вещи не являются нормой: большинство женщин уже давно отказались от курения и алкоголя на публике. В России такие привычки стараются скрывать, так как это считается неприличным и даже постыдным.

Ещё одно различие, которое отмечает блогерша, касается внешнего вида. Француженки, по её словам, очень внимательно относятся к своему стилю одежды: они часто выбирают модные аксессуары и следят за актуальными трендами. Однако, несмотря на стильную одежду, блогерша обратила внимание на неестественный макияж и общий усталый вид. Её удивило, что француженки, хотя и выглядят модно, часто перегибают палку с макияжем.

Также путешественница отметила, что во Франции женщины часто выбирают заводить собак вместо детей и не ограничивают себя в употреблении хлебобулочных изделий.

Уточнения

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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