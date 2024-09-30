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Власти Пхукета планируют ужесточить правила для туристов из-за массового наплыва

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Туризм

Губернатор Пхукета обратился к центральному правительству с предложением ужесточить требования для иностранных туристов. В частности, он выступил с инициативой, чтобы каждый прибывающий на остров имел на банковском счету не менее 300 000 бат. По мнению чиновника, эта мера позволит сократить поток низкобюджетных путешественников и снизить нагрузку на инфраструктуру.

Губернатор подчёркивает, что резкий рост количества туристов ведёт к увеличению случаев нарушения общественного порядка. Кроме того, присутствие неплатёжеспособных гостей усложняет жизнь местным жителям и ухудшает общее впечатление о Пхукете у туристов, привыкших к более высокому уровню сервиса, сообщает The Phuket News.

Уточнения

Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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