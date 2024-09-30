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Искусственный интеллект "заговорил" голосом капитана на авиарейсах Pegasus

1:12
Туризм

Авиакомпания Pegasus внедрила новую технологию, которая позволяет искусственному интеллекту генерировать и озвучивать объявления на рейсах.

Искусственный интеллект "заговорил" голосом капитана на авиарейсах Pegasus
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Теперь голос капитана, клонированный с помощью ИИ, будет приветствовать пассажиров на их родном языке. В частности, новшество уже протестировано на рейсе в Севилью, где туристов встретили словами "добро пожаловать" на испанском языке голосом настоящего капитана, созданного с помощью технологий клонирования.

Эта система обеспечивает динамическое обновление объявлений на каждом рейсе, включая такую информацию, как погодные условия, пункт назначения, имя капитана и продолжительность полёта. Все данные передаются на родном языке пассажиров. Ожидается, что к концу октября нововведение охватит все рейсы авиакомпании Pegasus, направляющиеся в русскоязычные, испаноязычные и арабоязычные регионы.

Для реализации этой технологии была создана инновационная лаборатория в Кремниевой долине. Pegasus активно работает над внедрением новых решений, чтобы улучшить взаимодействие с пассажирами.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул). 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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