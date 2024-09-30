Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска по вине авиакомпаний

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотни россиян оказались заложниками ситуации в аэропорту Новосибирска, ожидая вылета более восьми часов. Причинами такой длительной задержки стали не только авиакомпании, но и непогода. О данной ситуации стало известно из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Согласно данным прокуратуры, более 300 пассажиров ожидают отправления рейсов в якутские города Эльга и Удачный. Среди этих пассажиров 24 ребёнка. Основной причиной задержки стало неблагоприятное состояние погоды, а также задержка в прибытии самолётов, принадлежащих авиакомпаниям "Алроса" и "Якутия". Погодные условия сделали невозможным своевременный вылет, а позднее прибытие рейсов внесло дополнительный хаос в расписание.

На фоне этих событий Новосибирская транспортная прокуратура незамедлительно предприняла шаги по защите прав пассажиров, организовав надзорные мероприятия.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России.



Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

