Исследование: каждый шестой родитель планирует отпуск на время осенних каникул

Около 15% родителей школьников намерены взять отпуск в период осенних каникул, чтобы провести больше времени со своими детьми. Это подтверждает исследование, проведённое сервисом Superjob, результаты которого приводит RT.
Согласно данным, каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%) планируют взять оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск на это время. Примечательно, что родители младших школьников чаще всего склонны брать отпуск в этот период.
Согласно исследованию, 17% родителей учеников начальной школы собираются взять отпуск, в то время как среди родителей учащихся среднего звена этот показатель составляет 12%, а среди родителей старшеклассников — лишь 4%. Однако значительное большинство родителей, а именно 70%, не планируют отпуск на осенние каникулы. При этом 15% опрошенных ещё не определились с решением.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
Каникулы — определённый период времени, свободный от учёбы или основной деятельности (в том числе домашних заданий).
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