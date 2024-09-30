Грязные пляжи и мусорные баки: российская туристка рассказала о проблемах отдыха в Турции

Российская туристка Александра поделилась разочаровывающим опытом отдыха в турецкой Анталье. Они с мужем остановились в отеле Tu Casa Gelidonya, однако их впечатления оказались далеки от ожидаемых. С самого начала отдых омрачила неопрятность, которую пара заметила, ещё не заселившись в номер.

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Первое разочарование их ждало на пляже. Александра рассказала, что там был грязный туалет с явными следами предыдущих посетителей и неприятным запахом.

К этому добавились и другие неприятные моменты: путь от пляжа к отелю пролегал через задворки соседних гостиниц, где стояли переполненные мусорные баки. Вечером ситуация ухудшалась — мусоровозы, пытаясь добраться до баков, делали узкий проход ещё уже, а туристам приходилось буквально протискиваться между контейнерами.

"От мусора текла зловонная жижа прямо под ноги", — добавила туристка.

Номер в отеле также разочаровал: на тумбе были пятна от кофе, постельное бельё было в пятнах неизвестного происхождения, а полотенца — со следами ржавчины.

На этом список проблем не заканчивался: сломанная дверь на балкон, грязное зеркало в ванной и чужие волосы в душе создавали ощущение полной запущенности. Александра назвала номер самым грязным и "побитым жизнью" из всех, которые ей доводилось видеть, сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.



Пляж — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

