Стоимость отдыха в Красной Поляне вырастет на 15% к Новому году

Ожидается, что Красная Поляна станет самым дорогим местом для празднования Нового года.
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, наиболее популярным зимним видом отдыха является посещение горнолыжного курорта.
"Среди них Красная Поляна — бессменный лидер и по популярности, и по стоимости. Красная Поляна собирает 60–70% туристов, потому что там созданы максимально комфортные условия для отдыхающих: разнообразие трасс, профессиональные инструкторы, прокат снаряжения, уютные кафе и рестораны", — объяснил он.
Стоимость отдыха в Красной Поляне увеличится на 15%. Минимальная цена путёвки в отель с бассейном, СПА и канатной дорогой неподалёку составит примерно 400 тысяч рублей, уточняет "Вечерняя Москва".
При этом Сергей Ромашкин порекомендовал россиянам отправляться в путешествие не в праздничные даты, а, например, с 15 по 30 января. В этот период цены на туры снижаются на 30%. Также эксперт посоветовал бронировать отели подальше от центра и использовать для путешествий машину вместо самолёта.
Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации.
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