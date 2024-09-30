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Стоимость отдыха в Красной Поляне вырастет на 15% к Новому году

1:14
Туризм

Ожидается, что Красная Поляна станет самым дорогим местом для празднования Нового года. 

Стоимость отдыха в Красной Поляне вырастет на 15% к Новому году
Фото: flickr.com by Andy One, CC BY-SA 2.0

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, наиболее популярным зимним видом отдыха является посещение горнолыжного курорта. 

"Среди них Красная Поляна — бессменный лидер и по популярности, и по стоимости. Красная Поляна собирает 60–70% туристов, потому что там созданы максимально комфортные условия для отдыхающих: разнообразие трасс, профессиональные инструкторы, прокат снаряжения, уютные кафе и рестораны", — объяснил он.

Стоимость отдыха в Красной Поляне увеличится на 15%. Минимальная цена путёвки в отель с бассейном, СПА и канатной дорогой неподалёку составит примерно 400 тысяч рублей, уточняет "Вечерняя Москва".

При этом Сергей Ромашкин порекомендовал россиянам отправляться в путешествие не в праздничные даты, а, например, с 15 по 30 января. В этот период цены на туры снижаются на 30%. Также эксперт посоветовал бронировать отели подальше от центра и использовать для путешествий машину вместо самолёта.

Уточнения

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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