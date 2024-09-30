В Московской области создали турмаршрут по следам Святителя Тихона

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство культуры и туризма Московской области разработало турмаршрут по случаю 100-летия кончины в 2025 году Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

Известно, что маршрут позволит его участникам узнать о жизни и служении Святителя Тихона, прочувствовать атмосферу святых мест, а также насладиться видами Москвы и области.

В первый день туристы посетят Успенский собор Кремля. Ранее Святитель Тихон совершал в нём служения. На второй день участники отправятся в Троице-Сергиеву Лавру, которая находится в Сергиевом Посаде. Она стала местом духовного вдохновления для Патриарха Московского и всея Руси. На третий день путешественники прогуляются по территории Коломенского кремля и посетят Успенский собор, а на четвёртый — отправятся в церковь Тихона Патриарха Всероссийского, которая расположена в Клину.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Магаданской области создадут маршруты морских прогулок.