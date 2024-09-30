Туристов предупредили об опасности таблички "Уберите мой номер" в гостиницах

Туристам стоит отказаться от использования таблички "Уберите мой номер" на двери гостиничного номера, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Эксперт по туризму Людмила Колпакова предупреждает, что такая табличка привлекает не только горничных, но и воров, сигнализируя о пустом номере, в который легко проникнуть. Поэтому вместо таблички лучше сообщать о необходимости уборки непосредственно персоналу отеля.
Колпакова рекомендует присутствовать при уборке и смене постельного белья, что может обеспечить дополнительную безопасность. Также важно внимательно относиться к гостиничной ключ-карте, ведь она содержит данные о номере и фамилии гостя, что делает её привлекательной для мошенников. Лучше оставлять ключ-карту на ресепшн, когда выходите из номера, чтобы избежать потери и потенциального использования злоумышленниками. Также стоит проверять дверь на надёжность закрытия и просить другой номер, если возникают сомнения в безопасности.
Кроме того, эксперт советует вывешивать табличку "Не беспокоить" при выходе из номера, чтобы создать впечатление, что в номере кто-то находится, сообщает Krasnoyarskmedia.
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