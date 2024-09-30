Туристов предупредили об опасности таблички "Уберите мой номер" в гостиницах

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам стоит отказаться от использования таблички "Уберите мой номер" на двери гостиничного номера, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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Эксперт по туризму Людмила Колпакова предупреждает, что такая табличка привлекает не только горничных, но и воров, сигнализируя о пустом номере, в который легко проникнуть. Поэтому вместо таблички лучше сообщать о необходимости уборки непосредственно персоналу отеля.

Колпакова рекомендует присутствовать при уборке и смене постельного белья, что может обеспечить дополнительную безопасность. Также важно внимательно относиться к гостиничной ключ-карте, ведь она содержит данные о номере и фамилии гостя, что делает её привлекательной для мошенников. Лучше оставлять ключ-карту на ресепшн, когда выходите из номера, чтобы избежать потери и потенциального использования злоумышленниками. Также стоит проверять дверь на надёжность закрытия и просить другой номер, если возникают сомнения в безопасности.

Кроме того, эксперт советует вывешивать табличку "Не беспокоить" при выходе из номера, чтобы создать впечатление, что в номере кто-то находится, сообщает Krasnoyarskmedia.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.



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