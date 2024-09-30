Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в уборке, которые совершают все хозяйки: где скапливается самая опасная пыль в доме
Отшелушивание и увлажнение: ключевые этапы зимнего макияжа
Названы основные ошибки при выборе творога для сырников, которые могут испортить блюдо
Советы дачникам, как правильно затачивать садовый инструмент
Как ультраобработанные продукты влияют на организм
Могут ли прыжки на батуте помочь вам в детоксикации?
Ольга Бузова: тайфун снёс палаточный лагерь на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке"
Сальдо сообщил о передаче активов олигархов Украины в оперативное управление
Садоводство для начинающих: эти растения точно выживут

Туристов предупредили об опасности таблички "Уберите мой номер" в гостиницах

1:14
Туризм

Туристам стоит отказаться от использования таблички "Уберите мой номер" на двери гостиничного номера, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Туристов предупредили об опасности таблички "Уберите мой номер" в гостиницах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт по туризму Людмила Колпакова предупреждает, что такая табличка привлекает не только горничных, но и воров, сигнализируя о пустом номере, в который легко проникнуть. Поэтому вместо таблички лучше сообщать о необходимости уборки непосредственно персоналу отеля.

Колпакова рекомендует присутствовать при уборке и смене постельного белья, что может обеспечить дополнительную безопасность. Также важно внимательно относиться к гостиничной ключ-карте, ведь она содержит данные о номере и фамилии гостя, что делает её привлекательной для мошенников. Лучше оставлять ключ-карту на ресепшн, когда выходите из номера, чтобы избежать потери и потенциального использования злоумышленниками. Также стоит проверять дверь на надёжность закрытия и просить другой номер, если возникают сомнения в безопасности.

Кроме того, эксперт советует вывешивать табличку "Не беспокоить" при выходе из номера, чтобы создать впечатление, что в номере кто-то находится, сообщает Krasnoyarskmedia.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
В Запорожье ракетный удар по зданию СБУ уничтожил офицеров НАТО Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Последние материалы
Ольга Бузова: тайфун снёс палаточный лагерь на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке"
Боевой модуль "Нарвал". Око и клыки современного российского флота
Сальдо сообщил о передаче активов олигархов Украины в оперативное управление
Садоводство для начинающих: эти растения точно выживут
Места повышенной комфортности и безопасности: куда стоит бронировать билет в самолёт
Творожные лепёшки на скорую руку: рецепт для будней
Экономим без ущерба для удовольствия: 3 самые выгодные страны для путешествий
Хотите получить отличное удобрение? Тогда знайте, что нужно класть в компост
Три ошибки, которые встречаются почти в каждом ремонте: советы по их устранению
Производители красок Евросоюза бьют тревогу из-за антидемпинговых мер против Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.