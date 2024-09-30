Скрим-туризм в США набирает популярность

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Скрим-туризм все больше привлекает поклонников Хэллоуина и путешественников, которые круглый год посещают жуткие места, сообщает FoxNews.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Скрим-туризм набирает популярность среди любителей острых ощущений в США. Если раньше интерес к нему рос ближе к Хэллоуину, то теперь "удовольствие" растянулось на весь год.

Ассоциация America Haunts, сотрудничающая с владельцами аттракционов с привидениями, отмечает рост туристической активности.

America Haunts предлагает 20 аттракционов с домами с привидениями по всей стране. Тематические парки и "созданные" страшные декорации являются важной частью этих мест.

Борден-хаус, дом Лиззи Борден, привлекает поклонников криминала и охотников за привидениями. В октябре 2022 года дом посетили около 6000 человек.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.





Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

