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Скрим-туризм в США набирает популярность

0:56
Туризм

Скрим-туризм все больше привлекает поклонников Хэллоуина и путешественников, которые круглый год посещают жуткие места, сообщает FoxNews.

Скрим-туризм в США набирает популярность
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Скрим-туризм набирает популярность среди любителей острых ощущений в США. Если раньше интерес к нему рос ближе к Хэллоуину, то теперь "удовольствие" растянулось на весь год. 

Ассоциация America Haunts, сотрудничающая с владельцами аттракционов с привидениями, отмечает рост туристической активности.

America Haunts предлагает 20 аттракционов с домами с привидениями по всей стране. Тематические парки и "созданные" страшные декорации являются важной частью этих мест.

Борден-хаус, дом Лиззи Борден, привлекает поклонников криминала и охотников за привидениями. В октябре 2022 года дом посетили около 6000 человек.

 

 

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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