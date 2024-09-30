Туристы, "путешествующие" по продуктовым магазинам, лучше узнают культуру другой страны

Новая тенденция наметилась в туризме. Путешественники все больше выбирают продуктовые магазины той страны, куда приехали на отдых, сообщает FoxNews.
Таким образом они стремятся погрузиться в местную культуру. В соцсетях идет активное обсуждение таких "походов" по продуктовым магазинам. Туристы делятся впечатлениями о таких "культурных экскурсиях".
Шеннон Милл из Филадельфии поддерживает эту тенденцию. Милл считает, что посещение продуктовых магазинов позволяет увидеть повседневную жизнь местных жителей. Знакомство с местными продуктами и их сравнение с домашними может быть уникальным опытом. Милл рекомендует посещать не только супермаркеты, но и местные рынки и мясные лавки для более глубокого погружения в культуру.
Культу́ра — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.