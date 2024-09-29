За переезд в этот регион Испании цифровым кочевникам обещают 16 тысяч долларов

Испания предлагает удаленным работникам 16 620 долларов за переезд и работу в долине Амброз, сообщает FoxNews.
Программа направлена на привлечение удаленных работников и предотвращение депопуляции в сельской местности.
По некоторым данным, цифровые кочевники способствуют развитию местной экономики и пространственному распределению талантов. После пандемии "кочевники" стали более активно взаимодействовать с местными сообществами.
В Чили существует программа Start-Up Chile, которая предлагает иностранным предпринимателям годовую визу и бесплатный акционерный капитал.
А программа Уильямса на Мадейре в Португалии создала "цифровую деревню кочевников".
Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
Перее́зд — смена места жительства.
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