За переезд в этот регион Испании цифровым кочевникам обещают 16 тысяч долларов

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испания предлагает удаленным работникам 16 620 долларов за переезд и работу в долине Амброз, сообщает FoxNews.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, CC BY-SA 3.0

Программа направлена на привлечение удаленных работников и предотвращение депопуляции в сельской местности.

По некоторым данным, цифровые кочевники способствуют развитию местной экономики и пространственному распределению талантов. После пандемии "кочевники" стали более активно взаимодействовать с местными сообществами.

В Чили существует программа Start-Up Chile, которая предлагает иностранным предпринимателям годовую визу и бесплатный акционерный капитал.

А программа Уильямса на Мадейре в Португалии создала "цифровую деревню кочевников".

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).





Перее́зд — смена места жительства.

