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Чем могут удивить египетские курорты: неожиданные расходы и хитрые уловки персонала, о которых никто не говорит

1:16
Туризм

Египет остаётся одним из самых популярных курортов для россиян, которые каждый год отправляются туда, чтобы отдохнуть по системе "всё включено". Многим кажется, что такой формат избавляет от дополнительных трат, но на практике туристам стоит быть готовыми к ряду неожиданных расходов.

Чем могут удивить египетские курорты: неожиданные расходы и хитрые уловки персонала, о которых никто не говорит
Фото: commons.wikimedia.org by Fivehotelandspa, CC BY-SA 3.0

Хотя шведский стол включён в стоимость путёвки, алкогольные напитки могут быть ограничены, и каждая гостиница устанавливает свои правила. Туристы часто пользуются мини-баром в номере, не уточнив, что это может привести к значительным расходам при выезде. Поэтому важно заранее выяснить все детали касательно мини-бара.

Кроме того, отдыхающие могут столкнуться с крупными штрафами, если не вернут вещи, принадлежащие отелю, такие как пляжные полотенца. Сотрудники могут не предупредить о проблеме сразу, но при выезде обязательно потребуют оплату за потерянное имущество.

Также стоит учитывать расходы на благодарность персоналу. Даже если тур включает комфортный номер, на месте туриста могут поселить в непривлекательную комнату, и такие ситуации часто являются способом вымогательства чаевых со стороны персонала.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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