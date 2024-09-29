Эксперты рассказали, как защититься от инфекций во время отпуска

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед поездкой в отпуск специалисты советуют заранее изучить эпидемиологическую ситуацию в стране.

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Сообщается, что инфекционные и паразитарные заболевания часто передаются через загрязнённую воду, плохо обработанные продукты, укусы кровососущих насекомых и при контакте с больными людьми.

В странах с тропическим климатом риск заражения инфекционными болезнями, особенно через укусы комаров, значительно выше. Для профилактики эксперты рекомендуют применять репелленты (кремы, мази, аэрозоли против насекомых) и москитные сетки. Также важно носить светлую одежду, закрывающую тело, и использовать кондиционеры для вентиляции помещений.

Планируя путешествие, обязательно ознакомьтесь с перечнем стран, для посещения которых требуется вакцинация. Например, для поездок в европейские страны необходимо иметь прививки от кори, дифтерии и полиомиелита.

Также специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и незамедлительно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

Уточнения

Инфе́кция — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.



О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

