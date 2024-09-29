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Путешественница из Германии переехала на австралийский остров Тыквы, чтобы работать 24 часа в неделю

1:00
Туризм

Сирират Ненсевич устроилась на неполный рабочий день на австралийском острове Тыквы. 27-летняя девушка из Гамбурга провела два месяца на эко-курорте, чтобы получить опыт идеального сочетания работы и личной жизни, сообщает FoxNews.

Путешественница из Германии переехала на австралийский остров Тыквы, чтобы работать 24 часа в неделю
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Ненсевич работала по 24 часа в неделю — проводила уборку в номерах, работала барменом на эко-курорте острова, выполняла работы в саду. Взамен путешественница получила бесплатное жилье. Раз в две недели Ненсевич платили 540 долларов США за выполненные работы. Девушка тратила деньги только на продукты и телефон — около 270 долларов в месяц.

"Остальные деньги я откладывала или тратила на то, что хотела. Жизнь на острове приучила меня больше ценить жизнь и мелочи", — отметила Ненсевич.

Продукты доставлялись на остров раз в неделю. И раз в неделю на остров привозили туристов.

 

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Га́мбург — город на севере Германии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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