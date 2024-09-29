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В полётах на самолётах нет романтики — эксперт

1:36
Туризм

Руководитель турагентства семейного отдыха "Lady On Travel" Виктория Подольская рассказала, куда и на каком транспорте предпочтительнее отправляться в путешествие. Об этом она сообщила РИАМО.

В полётах на самолётах нет романтики — эксперт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, в качестве транспорта для поездок в Тулу, Нижний Новгород, Суздаль и по Золотому кольцу здорово выбрать машину. В то же время на Кавказ можно отправиться на поезде.

"Стали пользоваться популярностью туры на поездах. Так, из Москвы можно организовать путешествие на Кавказ. Специальные туристические железнодорожные маршруты появились в Турции и Африке. В Карелии запустили стилизованный ретропоезд", — сообщила Виктория Подольская.

Она добавила, что речные и морские круизы становятся всё более востребованными у туристов.

"Это вообще особая песня и неповторимая атмосфера. Морская романтика, перемещение по разным локациям, как будто бесконечно сменяются декорации", — отметила специалист.

Однако, по мнению Виктории Подольской, полёты на самолётах лишены романтики. Они являются быстрым способом добраться до места назначения. 

"Вообще каждый выберет для себя оптимальный вариант в зависимости от своего бюджета и интересов. Советую пробовать разное. Каждый вариант предлагает что-то уникальное и позволяет открыть ту или иную страну или локацию с разных сторон", — заключила эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала о преимуществах и недостатках поездок на поезде и самолёте.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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