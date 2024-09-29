В Испании введены более строгие штрафы за неподобающее поведение туристов

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Активисты Малаги выразили недовольство поведением некоторых туристов, которые ведут себя шумно по ночам, превращая город в "тематический парк". В ответ на это городской совет ужесточил правила для туристов и запустил информационную кампанию с плакатами на английском и испанском языках, чтобы напомнить о допустимом и недопустимом поведении.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Согласно новым правилам, в центре города запрещено находиться топлес — за это грозит штраф до 750 евро. На плакатах также перечислены другие возможные нарушения, такие как шумное поведение: крики, пение и громкая музыка, особенно в часы тишины.

Нарушителям, использующим велосипеды и самокаты на пешеходных тротуарах, также грозят штрафы. Власти обращают внимание на важность поддержания чистоты в городе, напоминают туристам выбрасывать мусор в специально отведённые контейнеры, особенно вблизи памятников и парков, чтобы сохранять порядок в общественных местах.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).



Ма́лага — город и порт на юге Испании, в Андалусии.



Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

