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Таиланд планирует открыть чартерные рейсы на Самуи и Краби для россиян в 2025 году

1:19
Туризм

Замглавы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чеавсамут, находящийся в Москве с деловым визитом, заявил о необходимости "расширить географию" полётов, добавив к текущим направлениям Самуи и Краби.

Таиланд планирует открыть чартерные рейсы на Самуи и Краби для россиян в 2025 году
Фото: flickr.com by Visions of Domino, CC BY 2.0

По информации АТОР, чартерные рейсы на эти курорты могут появиться уже в 2025 году, хотя пока неясно, кто именно будет их организовывать.

"Объёмы перевозки из России достигли допандемийных. Но нам бы хотелось видеть чартерные рейсы российских авиакомпаний не только на Пхукете и в Паттайе, но и в провинции Сураттхани. Оттуда до Самуи пара часов езды. Также мы ждём чартеры в провинции Краби", — отметил г-н Чеавсамут.

Пока конкретных заявлений от российских туроператоров не поступало. Последние чартерные рейсы на этих направлениях были организованы компанией "Пегас" в 2021 году в Сураттхани.

Тем не менее тайский турбизнес настроен оптимистично и надеется, что дополнительные чартеры начнутся уже в 2025 году. Также рассматривается возможность возвращения в Россию авиакомпании Thai Airways, но это произойдёт только после пополнения их флота новыми самолётами.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Саму́й (тайск. เกาะสมุย) — остров в Сиамском заливе Тихого океана. Является частью таиландской провинции Сураттани. 

Краби́ (тайск. กระบี่) — город на юге Таиланда, административный центр одноимённой провинции, а также столичного района-ампхоэ Мыанг-Краби.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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