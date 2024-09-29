Таиланд планирует открыть чартерные рейсы на Самуи и Краби для россиян в 2025 году

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Замглавы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чеавсамут, находящийся в Москве с деловым визитом, заявил о необходимости "расширить географию" полётов, добавив к текущим направлениям Самуи и Краби.

Фото: flickr.com by Visions of Domino, CC BY 2.0

По информации АТОР, чартерные рейсы на эти курорты могут появиться уже в 2025 году, хотя пока неясно, кто именно будет их организовывать.

"Объёмы перевозки из России достигли допандемийных. Но нам бы хотелось видеть чартерные рейсы российских авиакомпаний не только на Пхукете и в Паттайе, но и в провинции Сураттхани. Оттуда до Самуи пара часов езды. Также мы ждём чартеры в провинции Краби", — отметил г-н Чеавсамут.

Пока конкретных заявлений от российских туроператоров не поступало. Последние чартерные рейсы на этих направлениях были организованы компанией "Пегас" в 2021 году в Сураттхани.

Тем не менее тайский турбизнес настроен оптимистично и надеется, что дополнительные чартеры начнутся уже в 2025 году. Также рассматривается возможность возвращения в Россию авиакомпании Thai Airways, но это произойдёт только после пополнения их флота новыми самолётами.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



Саму́й (тайск. เกาะสมุย) — остров в Сиамском заливе Тихого океана. Является частью таиландской провинции Сураттани.



Краби́ (тайск. กระบี่) — город на юге Таиланда, административный центр одноимённой провинции, а также столичного района-ампхоэ Мыанг-Краби.

