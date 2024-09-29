Ещё одна экзотическая страна может стать доступной для россиян

Согласно данным издания "Бизнес-Инсайдер-Африка", российские туристы могут вскоре получить возможность свободно посещать Зимбабве. Об этом заявил посол России в Зимбабве Николай Красильников, добавив, что переговоры о введении безвизового режима находятся на завершающем этапе. Ожидается, что соглашение может быть подписано в Москве с 5 по 7 ноября, когда состоится пятое заседание двусторонней Межправительственной комиссии.
На текущий момент Зимбабве не слишком популярно среди российских туристов, а число посетителей остаётся ограниченным из-за недостатка авиаперевозчиков и высоких цен на перелёты. Тем не менее, страна активно работает над привлечением иностранных туристов, включая граждан России.
Ранее туристическая отрасль Зимбабве в основном фокусировалась на путешественниках из США, Европы, Австралии и соседней Южной Африки.
Издание также сообщило, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в 2020 году представил Стратегию роста и восстановления туризма. В рамках этой стратегии ставится цель увеличить стоимость отрасли до 5 миллиардов долларов США к следующему году.
Зимба́бве — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо.
Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.
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