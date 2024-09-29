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Ещё одна экзотическая страна может стать доступной для россиян

1:20
Туризм

Согласно данным издания "Бизнес-Инсайдер-Африка", российские туристы могут вскоре получить возможность свободно посещать Зимбабве. Об этом заявил посол России в Зимбабве Николай Красильников, добавив, что переговоры о введении безвизового режима находятся на завершающем этапе. Ожидается, что соглашение может быть подписано в Москве с 5 по 7 ноября, когда состоится пятое заседание двусторонней Межправительственной комиссии.

Ещё одна экзотическая страна может стать доступной для россиян
Фото: flickr.com by Fabio Achilli, CC BY 2.0

На текущий момент Зимбабве не слишком популярно среди российских туристов, а число посетителей остаётся ограниченным из-за недостатка авиаперевозчиков и высоких цен на перелёты. Тем не менее, страна активно работает над привлечением иностранных туристов, включая граждан России.

Ранее туристическая отрасль Зимбабве в основном фокусировалась на путешественниках из США, Европы, Австралии и соседней Южной Африки. 

Издание также сообщило, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в 2020 году представил Стратегию роста и восстановления туризма. В рамках этой стратегии ставится цель увеличить стоимость отрасли до 5 миллиардов долларов США к следующему году.

Уточнения

Зимба́бве — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо.

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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