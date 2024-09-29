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Новая система въезда в Европу может спровоцировать хаос в аэропортах

1:22
Туризм

Новая система въезда в Европу EES (Entry/Exit System) всё ещё недостаточно протестирована, что вызывает опасения относительно возможных гигантских очередей в ряде аэропортов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение высокопоставленных представителей ЕС, а также представителей авиационных и транспортных компаний.

Новая система въезда в Европу может спровоцировать хаос в аэропортах
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Основные сложности ожидаются на границах Германии, Франции и Нидерландов, где традиционно самый высокий поток въезда и транзита. Новая система предусматривает более строгий иммиграционный контроль, включающий сбор отпечатков пальцев и фотографирование лиц туристов, что может увеличить время прохождения границы на 30-100%.

Министерство внутренних дел Германии уже предупредило, что главная проблема связана с центральной компьютерной системой eu-LISA, которая пока что не обладает необходимой стабильностью и функциональностью. Более того, система EES до сих пор не была полностью протестирована в реальных условиях, а её эффективность существует лишь в отчётах.

Хотя Entry/Exit System должна была начать работу 10 ноября, Европейская комиссия рассматривает возможность отсрочки запуска, чтобы избежать транспортного коллапса в аэропортах Евросоюза.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

Автоматизированная система паспортного контроля (сокр. АСПК, англ. eGates) - программно-аппаратный комплекс паспортного контроля установленный в пункте пропуска через государственную границу. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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