Новая система въезда в Европу может спровоцировать хаос в аэропортах

Новая система въезда в Европу EES (Entry/Exit System) всё ещё недостаточно протестирована, что вызывает опасения относительно возможных гигантских очередей в ряде аэропортов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение высокопоставленных представителей ЕС, а также представителей авиационных и транспортных компаний.
Основные сложности ожидаются на границах Германии, Франции и Нидерландов, где традиционно самый высокий поток въезда и транзита. Новая система предусматривает более строгий иммиграционный контроль, включающий сбор отпечатков пальцев и фотографирование лиц туристов, что может увеличить время прохождения границы на 30-100%.
Министерство внутренних дел Германии уже предупредило, что главная проблема связана с центральной компьютерной системой eu-LISA, которая пока что не обладает необходимой стабильностью и функциональностью. Более того, система EES до сих пор не была полностью протестирована в реальных условиях, а её эффективность существует лишь в отчётах.
Хотя Entry/Exit System должна была начать работу 10 ноября, Европейская комиссия рассматривает возможность отсрочки запуска, чтобы избежать транспортного коллапса в аэропортах Евросоюза.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.
Автоматизированная система паспортного контроля (сокр. АСПК, англ. eGates) - программно-аппаратный комплекс паспортного контроля установленный в пункте пропуска через государственную границу.
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