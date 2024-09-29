Турецкие власти намерены сократить пищевое расточительство в отелях

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие власти намерены разработать план действий для сокращения пищевых отходов на шведских столах в отелях, работающих по системе "всё включено". Об этом сообщает газета Milliyet.

Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, CC BY-SA 3.0

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции инициировало новое исследование, целью которого является предотвращение расточительства пищи в гостиницах. В рамках этого исследования будут тщательно изучены масштабы растраты еды на шведских столах. На основе собранных данных будет сформирован план по борьбе с излишним расходом продуктов.

Согласно данным Milliyet, в Турции ежегодно выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Пищевы́е отхо́ды — пищевые продукты, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, использования или хранения.



Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).

