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Турецкие власти намерены сократить пищевое расточительство в отелях

0:44
Туризм

Турецкие власти намерены разработать план действий для сокращения пищевых отходов на шведских столах в отелях, работающих по системе "всё включено". Об этом сообщает газета Milliyet.

Турецкие власти намерены сократить пищевое расточительство в отелях
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, CC BY-SA 3.0

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции инициировало новое исследование, целью которого является предотвращение расточительства пищи в гостиницах. В рамках этого исследования будут тщательно изучены масштабы растраты еды на шведских столах. На основе собранных данных будет сформирован план по борьбе с излишним расходом продуктов.

Согласно данным Milliyet, в Турции ежегодно выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Пищевы́е отхо́ды — пищевые продукты, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, использования или хранения.

Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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