Турецкие власти намерены разработать план действий для сокращения пищевых отходов на шведских столах в отелях, работающих по системе "всё включено". Об этом сообщает газета Milliyet.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции инициировало новое исследование, целью которого является предотвращение расточительства пищи в гостиницах. В рамках этого исследования будут тщательно изучены масштабы растраты еды на шведских столах. На основе собранных данных будет сформирован план по борьбе с излишним расходом продуктов.
Согласно данным Milliyet, в Турции ежегодно выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
Пищевы́е отхо́ды — пищевые продукты, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, использования или хранения.
Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.