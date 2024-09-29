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Туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму

0:39
Туризм

Туры из России в Белоруссию планируют приравнять к внутреннему туризму. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя Российского союза туриндустрии в Белоруссии Филиппа Гулого.

Туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму
Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg, CC BY-SA 4.0

По его словам, мера должна начать действовать с 2025 года.

"Это предполагается до конца года, и с 2025 года должно заработать", — сообщил Филипп Гулый.

Ранее Pravda.Ru писала, что Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество в туристической сфере. Страны планируют создать совместные туры для привлечения иностранных путешественников.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь — государство в Восточной Европе.

Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нём проживающих.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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