Туры из России в Белоруссию планируют приравнять к внутреннему туризму. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя Российского союза туриндустрии в Белоруссии Филиппа Гулого.
По его словам, мера должна начать действовать с 2025 года.
"Это предполагается до конца года, и с 2025 года должно заработать", — сообщил Филипп Гулый.
Ранее Pravda.Ru писала, что Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество в туристической сфере. Страны планируют создать совместные туры для привлечения иностранных путешественников.
Белору́ссия или Белару́сь — государство в Восточной Европе.
Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нём проживающих.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.