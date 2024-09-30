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Экономим без ущерба для удовольствия: 3 самые выгодные страны для путешествий

1:57
Туризм

Мечтаете об увлекательном путешествии, но беспокоитесь о затратах? Не расстраивайтесь — есть немало стран, где вы сможете отдохнуть с минимальными расходами.

Одним из наиболее бюджетных направлений по праву считается Индия. Эта экзотическая страна предлагает массу возможностей для путешественников с ограниченным бюджетом. Так, недорогое жилье в хостелах или небольших отелях обойдется всего в 5-10 долларов за ночь. Питание в местных кафе и ресторанчиках также стоит копейки — комплексный обед можно найти за 1-2 доллара. Даже поездки на такси или автобусе будут стоить сущие пустяки по меркам европейских цен.

Также в число самых доступных стран для туристов входит Вьетнам. Здесь вы сможете найти комфортабельные отели по 15-20 долларов за ночь, а сытный обед в кафе — всего за 3-5 долларов. Кроме того, во Вьетнаме очень дешевый общественный транспорт — поездка на автобусе или поезде обойдется всего в несколько долларов.

Ещё одним бюджетным направлением является Таиланд. Эта страна предлагает путешественникам широкий выбор недорогого жилья — от хостелов за 5-10 долларов до небольших отелей за 20-30 долларов. Кроме того, питание в Таиланде весьма доступно — блюда в местных забегаловках стоят 2-3 доллара, а уличная еда — и того меньше. Перемещаться по стране на общественном транспорте очень выгодно — цены начинаются всего от 1 доллара.

Таким образом, среди самых дешевых для путешествий стран лидируют Индия, Вьетнам и Таиланд. Если вы ищете бюджетный вариант для отдыха, обязательно рассмотрите эти направления. Вы сможете насладиться незабываемыми впечатлениями и сэкономить при этом значительную часть средств.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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