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Российский союз туриндустрии сообщил о росте популярности осенних туров в Белоруссию

1:55
Туризм

Спрос на осенние и новогодние туры в Белоруссию среди россиян значительно увеличился, согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ).

Российский союз туриндустрии сообщил о росте популярности осенних туров в Белоруссию
Фото: commons.wikimedia.org by Sergiusz, CC BY-SA 3.0

К концу сентября 2024 года число бронирований в санаториях возросло на 25%, бронирований гостиниц в Минске — на 72%, а экскурсионных туров по республике — на 55%. В ряде санаториев на октябрь места уже полностью заняты, однако в целом дефицита мест в здравницах до конца осени нет. Средняя продолжительность пребывания в санаториях составляет 10-12 дней.

Российские туристы начали бронировать новогодние туры в Белоруссию ещё с августа, и эта тенденция сохраняется. Спрос на санаторные туры на новогодние праздники увеличился на 23%, а на гостиницы — на 28% по сравнению с прошлым годом. Наибольшую популярность среди новогодних предложений завоевали экскурсионные туры, доля которых составляет 31% от всех бронирований. В частности, большим спросом пользуется тур "Новогоднее путешествие в Минск" с 31 декабря по 2 января, стоимость которого стартует от 57 800 рублей на двоих (без учёта транспорта).

Помимо Минска, туристы выбирают программы, охватывающие несколько городов, таких как Мир, Несвиж, Брест, Гродно и Лида. На экскурсии в формате автобусных туров из Москвы наблюдается активный спрос. При этом стоимость экскурсионных туров в 2024 году увеличилась на 5-10% по сравнению с прошлым годом, что, впрочем, не останавливает путешественников от бронирования, подтверждая высокий интерес к культурным и историческим маршрутам.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь — государство в Восточной Европе.

Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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