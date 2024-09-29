Почему 79% туристов предпочитают путешествовать в межсезонье

Межсезонье — идеальное время для путешествий, считают 79% пользователей онлайн-сервиса OneTwoTrip, сообщает "Рамблер".
Главными преимуществами путешествий в межсезонье признаны низкие цены и отсутствие толп туристов.
94% опрошенных отмечают, что в межсезонье можно значительно сэкономить на билетах и проживании.
Также 94% туристов ценят возможность наслаждаться отдыхом без толп людей.
Некоторые нюансы, такие как ограниченный выбор развлечений и непредсказуемая погода, не пугают большинство путешественников.
По мнению опрошенных, Таиланд является самым привлекательным местом для отдыха в межсезонье. В пятерку также вошли Турция, Китай, Россия и Италия.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.