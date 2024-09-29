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Почему 79% туристов предпочитают путешествовать в межсезонье

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Туризм

Межсезонье — идеальное время для путешествий, считают 79% пользователей онлайн-сервиса OneTwoTrip, сообщает "Рамблер".

Почему 79% туристов предпочитают путешествовать в межсезонье
Фото: Pixabay by Mojpe from Pixabay, PDM

Главными преимуществами путешествий в межсезонье признаны низкие цены и отсутствие толп туристов.

94% опрошенных отмечают, что в межсезонье можно значительно сэкономить на билетах и проживании.

Также 94% туристов ценят возможность наслаждаться отдыхом без толп людей.

Некоторые нюансы, такие как ограниченный выбор развлечений и непредсказуемая погода, не пугают большинство путешественников.

По мнению опрошенных, Таиланд является самым привлекательным местом для отдыха в межсезонье. В пятерку также вошли Турция, Китай, Россия и Италия.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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