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Эксперт дала советы по путешествиям с животными

1:11
Туризм

Планируете путешествовать с питомцем? Подготовьтесь заранее! Не везде животным-туристам рады так же, как людям, сообщает "Рамблер".

Эксперт дала советы по путешествиям с животными
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Режиссер и продюсер популярного канала о путешествиях Алена Никольская делится советами о том, куда можно отправиться с домашним животным без проблем.

Прежде всего, изучите правила провоза и нахождения животного на территории страны. В некоторых странах, например, на Бали, ввоз животных запрещен, а в Британии ваш питомец может провести полгода на карантине.

Соберите необходимые документы для животного, выберите подходящую перевозку.

Важно найти ветеринарные клиники вблизи места вашего проживания.

Алена Никольская советует обратить внимание на такие страны, как Турция, Греция и Франция, где к животным относятся лояльно.

В Турции к кошкам относятся с особым почтением, есть даже отели для животных.

В Греции легко найти отели, принимающие домашних животных.

Во Франции доступны отели, кафе и магазины, где разрешен вход с животными.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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