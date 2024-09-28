Во время отдыха семья из Швеции столкнулась с забавным случаем языкового барьера

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шведская семья во время отдыха в Швейцарии столкнулись с забавным случаем недопонимания, сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

После долгого похода в горы семья решила перекусить на природе в той части страны, где большинство говорит по-немецки. Очень обрадовались, получив на вопрос об Apple Pay утвердительный ответ. Только вот официант принес не меню, а пару порций яблочных штруделей.

Курьезное недопонимание туристы засняли на видео и поделились в социальных сетях.

В Швейцарии несколько официальных языков: немецкий, французский, итальянский, а также используют ретороманский. Считается, что две трети населения страны говорят более чем на одном языке по крайней мере раз в неделю.

Уточнения

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.





Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.

