Где, кроме Таиланда и Турции, можно отдохнуть без визы этой осенью

Турагент Анастасия Тимко рекомендует несколько направлений для отдыха россиян без визы осенью 2024 года, сообщает "Лента".
В первую очередь, она советует рассмотреть Турцию, предлагающую привычный сервис, прямые рейсы и доступные цены (от 50 тысяч рублей на человека).
Черногория — неизбитое направление для тех, кто скучает по Европе, с красивой природой, балканской кухней и гостеприимством. Цены на отдых в Черногории составляют около 100 тысяч рублей на человека.
Египет — в это время года там нет жары, но можно купаться. Преимущества Египта: "все включено", прямые рейсы, доступные цены (от 100 тысяч рублей на двоих).
Эмираты — спадающая жара, отличные условия для отдыха, множество достопримечательностей. Стоимость отдыха в Эмиратах "все включено" на двоих — 125 тысяч рублей.
Таиланд — прямые рейсы, сезон дождей подходит к концу, доступные цены, вкусная еда, гостеприимство. Стоимость отдыха на двоих на 10 ночей — около 200 тысяч рублей.
Бали — прямые рейсы, множество преимуществ, цены сравнимы с Таиландом.
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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