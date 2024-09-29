Забайкальский край принял 50 тысяч туристов из Китая за полгода

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Число туристов из Китая, которые посетили Забайкальский край с января по июль по безвизовому потоку, составило 50 тысяч человек. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития региона Юлию Иванову.

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Она отметила, что иностранные путешественники являются огромным потенциалом для Забайкалья. Кроме того, по словам замминистра, за первое полугодие регион посетили 278 тысяч человек. Ожидается, что по итогам года показатели турпотока превысят результаты прошлых лет.

По словам Юлии Ивановой, сейчас в Забайкальском крае действуют механизмы поддержки бизнеса в туристической сфере для привлечения путешественников. В 2024 году из средств региона выделили 66,4 миллиона рублей на создание 5 мест отдыха и арт-объектов, а также 16 санитарных зон. При этом Забайкалье получило федеральную поддержку в 53,2 миллиона рублей на модульные средства размещения и 40,8 миллиона рублей единой субсидии для строительства 25 кемпингов и проведения двух гастрономических мероприятий.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристы из Китая массово бронируют туры в Россию ради северного сияния.