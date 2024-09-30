AZUR air расширяет рейсы в Паттайю из 12 российских аэропортов на зимний сезон 2024/2025

Увеличится число рейсов в Паттайю из Москвы и других регионов зимой. Авиакомпания AZUR air расширила свои планы по полетам в Таиланд на зимний сезон 2024/2025, добавив рейсы в Паттайю из 12 российских аэропортов и на остров Пхукет из 17.
Помимо Москвы, рейсы в Утапао будут выполняться из Екатеринбурга, Самары, Новосибирска и нескольких других городов. Основная часть полетов начнется в начале ноября с частотой каждые 10-12 дней. Турпакеты на основе этой перевозки доступны через Anex и "Интурист", а также у Coral Travel.
Авиакомпания "Икар" также займется перевозкой туристов в Паттайю, предлагая рейсы из Новосибирска, Красноярска и Иркутска через Pegas Touristik.
Таким образом, количество рейсов в Паттайю на наступающий сезон растет по сравнению с предыдущим годом, но все равно остается ниже, чем на Пхукет. Однако на популярный остров запланировано больше рейсов, включая направления из Москвы, Казани и других крупных городов. Также авиакомпания Red Wings анонсировала рейсы на Пхукет из нескольких регионов.
Azur Air (юридическое название ООО «АЗУР эйр») — крупнейшая российская чартерная авиакомпания, осуществляющая рейсы из сорока городов России по 29 международным туристическим направлениям, является стратегическим партнёром туроператора Anex Tour.
Патта́йя — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури, расположенный на восточном побережье Сиамского залива, примерно в 165 км к юго-востоку от Бангкока.
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