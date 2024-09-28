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В еде одной из крупных авиакомпаний был обнаружен таракан

1:05
Туризм

В социальных сетях набирает обороты скандал, связанный с качеством обслуживания авиакомпании Air India: пассажирка рейса из Дели в Нью-Йорк обнаружила таракана в поданном ей омлете, сообщает Livemint.

В еде одной из крупных авиакомпаний был обнаружен таракан
Фото: commons.wikimedia.org by Dylan Agbagni, PDM

По словам женщины, она и её двухлетний сын съели половину блюда, прежде чем заметили насекомое, ребенок впоследствии пострадал от пищевого отравления. Чтобы привлечь внимание к проблеме, женщина отметила в своей публикации официальный аккаунт Air India, управление гражданской авиации Индии и даже министра.

Представитель Air India выразил сожаление по поводу инцидента и пообещал провести расследование, подчеркнув, что поставщик бортового питания — один из ведущих и сотрудничает с мировыми авиакомпаниями. Однако скандал получил дополнительное развитие из-за комментария другого пассажира, который раскритиковал сервис бизнес-класса при перелете в США, отмечая неопрятность салона и плохое обслуживание со стороны бортпроводников.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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