В Госдуме поддержали введение звездной классификации для кемпингов и глэмпингов

В россии можно будет выбирать глэмпинг по звездам

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Госдума на первом чтении одобрила пакет поправок к закону о туристической деятельности в России. Инициаторы изменений — члены Комитета Госдумы по туризму — предлагают вводить звездную классификацию не только для гостиниц, но и для кемпингов, глэмпингов и гостевых домов. Поправки не касаются объектов со специальными требованиями, таких как детские лагеря и размещение в сельской местности.

Фото: commons.wikimedia.org by Domosaustraldechile, CC BY-SA 3.0

Если документ пройдет все чтения, он вступит в силу 1 октября, а переходный период продлится до 1 января 2025 года.

Георгий Мохов, основатель юридической фирмы "Персона Грата", уточняет, что для регистрации в едином реестре глэмпинг будет оцениваться на соответствие определенным требованиям, которые еще нужно разработать.

Марины Ненарокова из консалтинговой компании "Природный кодекс" добавляет, что добросовестные владельцы смогут остаться на рынке, в то время как недобросовестные будут вытеснены.

Существует также мнение, что для туристов изменения будут минимальными, так как большинство информации о качестве остается доступным через отзывы в интернете, что позволяет клиентам выбирать лучшее.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.



