Задержка рейса Utair из Владикавказа в Москву: проблемы с местами на борту и компенсации

Пассажиры Utair столкнулись с задержкой рейса и нехваткой мест на борту

Авиаперевозчик Utair сначала задержал рейс из Владикавказа в Москву более чем на 10 часов. Позже пассажиры узнали, что из-за замены самолета места в салоне закончились. Полет UT 396 планировался на 06:40 по местному времени, но сначала его перенесли на 16:30, затем на 17:00. Представитель компании сообщил, что они ожидают новый самолет в аэропорту Беслан, и необходимо повторное оформление документов.

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В результате в новом самолете оказалось всего 20 рядов, а билеты были проданы на 27. Пассажиров с местами с 21 по 27 предупредили о нехватке мест и посоветовали ждать завершения посадки. Если кто-то не появится, то свободные места займут те, кто остался без посадочного места.

На рейсе 29 сентября также не оказалось доступных мест, и пассажирам предложили вылететь 30-го. Авиакомпания обещает оплатить гостиницы, но о компенсации расходов на покупку нового билета ничего не объяснили. Люди недовольны ситуацией и пытаются обратиться к представителям компании.

Уточнения

ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами (АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги», АО «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Инжиниринг», ООО «ТС Техник», «Центр подготовки персонала» и ООО «ЮТэйр-Информационные технологии») один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».

