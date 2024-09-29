Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить молодость кожи: советы от косметолога
В США неинтересны возвращения временно неподконтрольных территорий Киеву
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни

Языковое недоразумение в Швейцарии: туристы вместо оплаты через Apple Pay получили яблочные пироги

Туристы в Швейцарии получили яблочные пироги вместо ответа о возможности оплатить через Apple Pay
Туризм

Шведская семья поделилась курьезной ситуацией в швейцарском кафе, возникшей из-за языкового барьера. Они, проводя время в отпуске, спросили обслуживающий персонал, возможно ли расплатиться с помощью электронного кошелька, так как у них не было наличных. Их удивлению не было предела, когда им принесли не счет, а две порции яблочных пирогов, как рассказало издание Newsweek.

Туристы в Швейцарии получили яблочные пироги вместо ответа о возможности оплатить через Apple Pay
Фото: flickr.com by Indi Samarajiva, CC BY 2.0

Во время путешествия по Швейцарии, папа практиковал французский, а мама — немецкий. После долгого похода они решили пообедать на свежем воздухе в немецкоговорящем регионе и были рады, получив положительный ответ на вопрос относительно Apple Pay. Вместо меню их удивило появление аппетитных штруделей.

Путешественники засняли этот случай на видео и опубликовали в социальных сетях, добавив милые комментарии о языковом недопонимании. В Швейцарии, где официальными языками являются немецкий, французский, итальянский и ретороманский, многие жители владеют несколькими языками одновременно.

Уточнения

Швейца́рия , официально — Швейца́рская Конфедера́ция — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни
Секреты успешного поседения: от первых прядей до натурального цвета
Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.