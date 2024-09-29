Языковое недоразумение в Швейцарии: туристы вместо оплаты через Apple Pay получили яблочные пироги

Туристы в Швейцарии получили яблочные пироги вместо ответа о возможности оплатить через Apple Pay

Шведская семья поделилась курьезной ситуацией в швейцарском кафе, возникшей из-за языкового барьера. Они, проводя время в отпуске, спросили обслуживающий персонал, возможно ли расплатиться с помощью электронного кошелька, так как у них не было наличных. Их удивлению не было предела, когда им принесли не счет, а две порции яблочных пирогов, как рассказало издание Newsweek.

Фото: flickr.com by Indi Samarajiva, CC BY 2.0

Во время путешествия по Швейцарии, папа практиковал французский, а мама — немецкий. После долгого похода они решили пообедать на свежем воздухе в немецкоговорящем регионе и были рады, получив положительный ответ на вопрос относительно Apple Pay. Вместо меню их удивило появление аппетитных штруделей.

Путешественники засняли этот случай на видео и опубликовали в социальных сетях, добавив милые комментарии о языковом недопонимании. В Швейцарии, где официальными языками являются немецкий, французский, итальянский и ретороманский, многие жители владеют несколькими языками одновременно.

Уточнения

Швейца́рия , официально — Швейца́рская Конфедера́ция — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.



