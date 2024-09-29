Россияне создадут символ горнолыжного курорта "Архыз"

Жители Карачаево-Черкесии создадут символ горнолыжного курорта "Архыз" до 27 ноября. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу места отдыха.
Принять участие в конкурсе могут все жители Карачаево-Черкесии вне зависимости от возраста и художественных умений. Известно, что для участия необходимо придумать и нарисовать символ "Архыза", а также кратко описать его смысл. Работы оценит жюри.
При этом генеральный директор места отдыха Роман Киранчук отметил, что конкурс будет являться примером для других курортов, принесёт интересный опыт общения с жителями региона и откроет новые таланты.
Ранее Pravda.Ru писала, что Герман Греф показал Владимиру Путину видео о новом горнолыжном курорте России.
Карача́ево-Черке́сия или Карача́ево-Черке́сская Респу́блика — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Столица — город Черкесск.
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