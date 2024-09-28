Туристка обнаружила таракана в бортовой еде

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка обнаружила таракана в бортовой еде во время перелёта из Дели в Нью-Йорк. Об этом пишет издание "Livemint".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инцидент произошёл 17 сентября, однако о нём стало известно только сейчас — туристка опубликовала пост и фотографии в Сети. По словам путешественницы, они с сыном успели съесть половину омлета, прежде чем заметили в нём таракана. При этом пассажирка утверждает, что её ребёнок получил отравление. Представитель "Air India" заверил, что авиакомпания примет незамедлительные меры.

Ранее Pravda.Ru писала, какие продукты не следует брать в самолёт.

Уточнения

Air India Limited — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами.

