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Туристка обнаружила таракана в бортовой еде

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Туризм

Туристка обнаружила таракана в бортовой еде во время перелёта из Дели в Нью-Йорк. Об этом пишет издание "Livemint".

Туристка обнаружила таракана в бортовой еде
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инцидент произошёл 17 сентября, однако о нём стало известно только сейчас — туристка опубликовала пост и фотографии в Сети. По словам путешественницы, они с сыном успели съесть половину омлета, прежде чем заметили в нём таракана. При этом пассажирка утверждает, что её ребёнок получил отравление. Представитель "Air India" заверил, что авиакомпания примет незамедлительные меры. 

Ранее Pravda.Ru писала, какие продукты не следует брать в самолёт.

Уточнения

Air India Limited — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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