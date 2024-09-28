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В России могут начать учить студентов на базе отелей

0:43
Туризм

В России могут создать учебные аудитории для студентов на базе объектов туриндустрии, в том числе отелей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

В России могут начать учить студентов на базе отелей
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

С соответствующей инициативой выступили представители туриндустрии во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Уточняется, что мера позволит студентам приобрести практические знания и компетенции. Возможность создания учебных аудиторий Минэкономразвития проработает совместно с Минобрнауки страны. 

Ранее Pravda.Ru писала, каким объектам размещения отдают предпочтение российские путешественники.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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