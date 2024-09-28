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Туристов будут привлекать в Марий Эл фотографиями в транспорте

1:07
Туризм

Фотографии достопримечательностей и природы Марий Эл разместят в поездах, автобусах и круизных теплоходах. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра спорта и туризма республики Лидию Батюкову.

Туристов будут привлекать в Марий Эл фотографиями в транспорте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она отметила, что сейчас идёт работа по брендированию наземного транспорта в регионах приволжского федерального округа. 

"Мы подготовили несколько десятков лучших фотографий, показывающих красоту марийской природы и основные достопримечательности, которые нужно увидеть всем туристам, планирующим поездку к нам", — сообщила Лидия Батюкова.

По словам министра, специалисты провели большую работу по выбору снимков, а также по оформлению авторских прав на них.

"В регионах имели место случаи, когда использованная фотография того или иного объекта приводила к спорам о правах на использование, и, чтобы исключить такой момент, мы большое внимание уделили юридической стороне вопроса", — объяснила она.

Ранее Pravda.Ru писала, куда отправляются жители России за красивыми осенними фотографиями.

Уточнения

Респу́блика Марий Эл — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Столица — город Йошкар-Ола.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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