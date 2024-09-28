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Туристов не пустили в самолёт из-за бишон-фризе

1:02
Туризм

Семейной паре отказали в посадке на рейс из Мехико в Монреаль из-за размера переноски для собаки породы бишон-фризе. Об этом сообщает издание "Daily Hive".

Туристов не пустили в самолёт из-за бишон-фризе
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Инцидент произошёл летом. Однако о ситуации стало известно только сейчас. По словам путешественника, представители авиакомпании "Air Canada" утверждали, что высота переноски для собаки больше положенного значения на 5 сантиметров. Поэтому она не поместится под кресло. Кроме того, сотрудники усомнились в весе питомца. 

Туристам пришлось искать в аэропорту новую переноску. Они купили 2 подходящих. Тем не менее, персонал заявил, что собаке будет слишком тесно в них. В результате туристам пришлось улететь в Монреаль рейсом другой авиакомпании на следующий день. Сейчас семейная пара обратилась в суд.

Ранее Pravda.Ru писала, что мальчику с аутизмом отказали в посадке на рейс.

Уточнения

Бишон-фризе — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок).

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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