Туристов не пустили в самолёт из-за бишон-фризе

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семейной паре отказали в посадке на рейс из Мехико в Монреаль из-за размера переноски для собаки породы бишон-фризе. Об этом сообщает издание "Daily Hive".

Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Инцидент произошёл летом. Однако о ситуации стало известно только сейчас. По словам путешественника, представители авиакомпании "Air Canada" утверждали, что высота переноски для собаки больше положенного значения на 5 сантиметров. Поэтому она не поместится под кресло. Кроме того, сотрудники усомнились в весе питомца.

Туристам пришлось искать в аэропорту новую переноску. Они купили 2 подходящих. Тем не менее, персонал заявил, что собаке будет слишком тесно в них. В результате туристам пришлось улететь в Монреаль рейсом другой авиакомпании на следующий день. Сейчас семейная пара обратилась в суд.

Ранее Pravda.Ru писала, что мальчику с аутизмом отказали в посадке на рейс.

Уточнения

Бишон-фризе — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок).

