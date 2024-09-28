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Традиции и правила Таиланда, которые стоит знать туристам: как не допустить культурных ошибок

2:19
Туризм

Таиланд — страна, где культура и традиции играют ключевую роль, поэтому туристам важно проявлять уважение к местным обычаям и следовать ряду негласных правил, чтобы избежать неприятных ситуаций. Вот основные правила, которые стоит помнить, отправляясь в это экзотическое место.

Традиции и правила Таиланда, которые стоит знать туристам: как не допустить культурных ошибок
Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Первое и важное правило — не касайтесь головы других людей. В Таиланде голова считается священной частью тела, и даже дружеское прикосновение может быть расценено как грубое нарушение личного пространства. Относитесь к этому с пониманием, чтобы не поставить себя и окружающих в неловкое положение.

Ещё одна важная деталь, которая может удивить туристов — запрет на указание ногами. В культуре Таиланда ноги считаются самой "грязной" частью тела, поэтому направлять их на кого-либо или на религиозные объекты крайне неуважительно. Особенно важно помнить об этом при сидении — ноги не должны быть направлены в сторону людей, а тем более в сторону монахов или старших.

Следующее правило касается публичных проявлений чувств. В Таиланде проявления нежности на людях, такие как поцелуи и объятия, не приветствуются и могут вызвать неодобрение местных жителей. Местная культура более консервативна в этом вопросе, и уважение к личному пространству — это залог хороших отношений с окружающими.

Очень серьёзно в Таиланде относятся к монархии. Любое неуважение к королю или членам королевской семьи может повлечь за собой уголовную ответственность. Это касается и небрежного обращения с деньгами, на которых изображены члены королевской семьи. Туристам стоит относиться к этим вопросам с особой осторожностью.

При посещении храмов важно соблюдать дресс-код — одежда должна быть скромной, закрывать плечи и колени. Многие храмы предлагают накидки для тех, кто пришёл в неподобающей одежде, но лучше заранее подготовиться и одеться соответствующе, чтобы избежать неудобств.

Наконец, нельзя брать изображения Будды без разрешения. Экспорт таких изображений строго регулируется — это сделано для защиты священных предметов от недостойного использования.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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